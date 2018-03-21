Три человека находятся в тяжелом состоянии после отравления газом в Тамбовской области

В результате отравления газом в поселке Калинин в Тамбовской области госпитализировано более 20 человек, включая 9 детей. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших врачи оценивают как стабильное, сообщает Следственный комитет России (СКР) по Тамбовской области.

По данным следствия, вечером 20 марта произошла утечка из баллонов с неизвестным газом, когда житель поселка Калинин занимался демонтажем во дворе своего дома.

«Проживающие в близлежащей округе жители, почувствовав резкий запах и ухудшение состояния, стали обращаться за медицинской помощью. Прибывшие аварийно-спасательные службы предотвратили дальнейшее распространение газа», — следует из сообщения.

Следователи проводят проверку на месте инцидента. Они планируют установить, где, кем и для каких целей были приобретены указанные баллоны и их содержимое. По результатам исследования проб воздуха в окрестностях поселка установлено превышение содержания в нем серной кислоты и бутанола.

Как ранее сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, отравление в цыганском поселке Калинин произошло вечером во вторник после того, как местные жители попытались вскрыть баллоны с неизвестным газом, предположительно, аммиаком.