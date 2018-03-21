Ещё
Три человека находятся в тяжелом состоянии после отравления газом в Тамбовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Три человека находятся в тяжелом состоянии после отравления газом в Тамбовской области 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В результате отравления газом в поселке Калинин в Тамбовской области госпитализировано более 20 человек, включая 9 детей. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных пострадавших врачи оценивают как стабильное, сообщает Следственный комитет России (СКР) по Тамбовской области.
По данным следствия, вечером 20 марта произошла утечка из баллонов с неизвестным газом, когда житель поселка Калинин занимался демонтажем во дворе своего дома.
«Проживающие в близлежащей округе жители, почувствовав резкий запах и ухудшение состояния, стали обращаться за медицинской помощью. Прибывшие аварийно-спасательные службы предотвратили дальнейшее распространение газа», — следует из сообщения.
Следователи проводят проверку на месте инцидента. Они планируют установить, где, кем и для каких целей были приобретены указанные баллоны и их содержимое. По результатам исследования проб воздуха в окрестностях поселка установлено превышение содержания в нем серной кислоты и бутанола.
Как ранее сообщали «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, отравление в цыганском поселке Калинин произошло вечером во вторник после того, как местные жители попытались вскрыть баллоны с неизвестным газом, предположительно, аммиаком.
Дальнейшее расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД России по факту отравления неизвестным газом более 20 человек по ст. 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил, будут проводить следователи следственного управления СКР по Тамбовской области ввиду общественного резонанса и причинения вреда здоровью детей
Rambler News Service: последние новости
Выпуск легковых автомобилей в России за два месяца вырос на 27,5% Genser до конца марта может закрыть автоцентр Nissan в Москве Ространснадзор сообщил о росте ДТП по вине водителей автобусов в 2017 году на 5,9%
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин попросил прекратить дела против него221
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором290
Назван возможный преемник Лаврова87
США пригрозили привлечь РФ к ответственности81
Меркель анонсировала изменение отношений с РФ20
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение