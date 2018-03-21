Бич скорой — камеры и штрафы: водители неотложек в Ростове рассказали о сложных отношениях с ГИБДД

Владимир Чеботников, водитель скорой, попал в аварию на Западном в Ростове. На перекрестке медицинский автомобиль протаранил «Лифан». В этот момент в скорой находился «тяжелый» пациент. Мужчина умирал, но вместо того, чтобы везти его в больницу, водителю неотложки пришлось ждать ГИБДД и оформлять ДТП. А Чеботникову теперь грозит штраф, так как, спеша в больницу, он нарушил Правила дорожного движения. И это не единственный случай, когда рулевой скорой, выполняя свою работу, попадает в административную мясорубку из-за нарушения ПДД. Постановления о штрафах ростовским водителям неотложек присылают ежедневно.

Владимир Чеботников, как и его коллеги, дело свое любит и выполняет его хорошо. По словам мужчины, радость от того, что благодаря твоим усилиям удалось сохранить жизнь человеку, никогда не притупляется. Ложка дегтя в профессии водителя скорой — пробки, камеры видеофиксации и… Правила дорожного движения.

— Если мы будем соблюдать эти правила, шансы довезти пациента до больницы живым сильно снизятся, — сетует Владимир.

Гараж для водителей стал вторым домом

Удар на перекрестке

22 февраля бригада врачей неслась в городскую больницу №20. Пациент «тяжелый» — молодой мужчина, у которого прямо в маршрутке открылось кровотечение.

— Нужна была срочная госпитализация, поэтому его везли не в БСМП-2, а в «двадцатку», — говорит руководитель городского автотранспортного центра здравоохранения Анатолий Филимонов.

Как обычно, Владимир включил сирену. На перекрестке Маниловского и Каширской бригаду врачей пропустили все, кроме водителя «Лифана». Он ехал на свой зеленый, в то время, как Владимир Чеботников спешил на красный. Автомобили столкнулись.

— Водитель иномарки сказал, что он не виноват. Европротокол составлять отказался. Пришлось вызывать ГИБДД. У нас на руках пациент кровью истекает. Хорошо, что за нами ехала на свой вызов другая скорая. Они увидели, что произошло с нашей бригадой, забрали пациента и быстро отвезли в больницу. Если бы не они, не факт, что этот человек сейчас был бы жив, — говорит Владимир.

Машина после столкновения с «Лифаном» получила механические повреждения

Видеофиксация — бич скорой

Но на этом история не закончилась. Сейчас разбитая скорая стоит в гараже и на линию не выходит. В городском автотранспортном центре здравоохранения круглосуточно дежурят механики и слесари. Практически любую неисправность в машине чинят сразу. Но именно машину эту трогать нельзя. Впереди — следствие и техническая экспертиза. Если в ГИБДД решат, что в аварии виноват Чеботников, то его оштрафуют.

По словам инженера по безопасности дорожного движения городского автотранспортного центра здравоохранения Людмилы Степановой, водители скорой, спасая жизни пациентам, постоянно рискуют своим карманом.

Людмила Степанова показала документы о нарушениях, скопившиеся всего за месяц

Штрафы с камер видеофиксации пачками прилетают каждый день. Водителям приходится тратить часы на то, чтобы собрать документы, доказывающие, что ПДД они нарушили в тот момент, когда машина ехала на вызов. И проблесковые маячки со спецсигналами не спасают от штрафов и дальнейшей бумажной волокиты. Как не спасают и попавших в аварию сотрудников скорой от разбирательств.

— Многие наши водители иногда даже угрожают: «Вот возьму и буду ездить по правилам, а то, мол, потом проблемы начнутся», — говорит Людмила Степанова.

Но, конечно, свои угрозы никогда не сдерживают, ведь от их скорости на дороге зависит человеческая жизнь.

Людмила Степанова поясняет, что водителей скорой могут оштрафовать за езду по транспортной полосе (предназначена для пассажирских автобусов, маршруток и такси), за стоянку в неположенном месте. Причем иногда доходит до абсурда.

— Раньше около роддома на Карла Маркса запрещена была стоянка. Что делать водителям, которые везут роженицу? Где ее высаживать? — недоумевает инженер.

В списке — 10 документов, которые надо предоставить в ГИБДД водителю, которому выписали штраф

Люди железной закалки

Водители скорой помощи в Ростове — народ особый. Они готовы к ненормированному графику, к тому, что на них могут наброситься пациенты и их родственники, и даже согласны без жалоб идти из другого города пешком на работу и ночевать в мороз в реанимобиле.

— В 2014 году, когда был небывалый снегопад, наши водители, которые живут в Аксае, Батайске , Чалтыре, в станице Синявской, добирались до работы пешком. Почти у всех путь занял пять часов. Они пришли с обмороженными лицами. Ни один из них не опоздал, — говорит Анатолий Филимонов.

Анатолий Филимонов с гордостью говорит о водителях скорой

В ту самую зиму одну из машин скорой завалило снегом так, что водитель не сумел выбраться из снежного плена и сутки караулил автомобиль.

— Конечно, привозили еду и бензин ему. Никто из руководства не требовал от водителя всю ночь сидеть в машине. Это была его добрая воля, — говорит Филимонов.

После этого в городском гараже появился старенький ГАЗ-66 с лебедкой. Теперь, если бригада «застряла» на бездорожье, водители скорой звонят своим коллегам, а не в МЧС . Зеленый грузовик с надписью «Техническая помощь» с легкостью освободит медицинскую машину из любых ловушек на дороге.

Вот только сбор бумажек и оплата штрафов из своих карманов омрачают рабочий настрой.

Этот усовершенствованный ГАЗ-66 помогает машинам скорой выбраться из снежных заносов

Буква закона

В областной ГИБДД корреспонденту 161.ru сказали, что по факту ДТП на Малиновского сейчас проходит проверка.

— Будут установлены все обстоятельства случившегося и степень вины вины каждого из участников, — добавили в ведомстве.

Ну, а ситуацию со штрафами водителям скорой в ГИБДД изменить не могут, так как все упирается в закон.

По закону, водитель неотложек имеет право нарушать Правила дорожного движения, если у него включены мигалка и сирена. Камеры «видят» мигалку, если в секунду, оказавшуюся под объективом, маячок светит синим. А сирену не слышат вовсе. Так что автоматика не различает, спасает ли в это мгновение водитель жизнь человеку или просто по окончании суток торопится в гараж, и механически фиксирует нарушение.

Вот и приходится водителям отбиваться от квитанций о штрафах целой кипой бумаг, подтверждающих, что в момент нарушения они находились на задании. Кстати, чаще всего постановления о штрафах получают водители реанимобилей.

— Постановления за нарушения, зафиксированные с помощью средств фотовидеофиксации, которые допускают водители автомобилей скорой помощи, можно обжаловать в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время технически нет возможности исключить автоматический вынос постановлений в отношении данной категории транспортных средств, — сказали в ведомстве.

В ГИБДД признаются, что проблема со штрафами для скорых действительно есть, но решать ее надо на федеральном законодательном уровне.