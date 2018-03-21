Поедем быстрее? Где в Челябинске сделают выделенные полосы для транспорта

Транспортники Челябинска просят выделенные полосы уже не один год, но дорожники против: по их мнению, это снизит пропускную способность магистралей и приведет к пробкам в часы пик. Спор дорожников и транспортников дошёл до главы города. Евгений Тефтелев поручил выделить один из 26 проблемных участков и провести эксперимент.

Где проблемы?

Директор «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко предлагает создать выделенные полосы на двух участках: по Труда (от Северо-Крымской до Энгельса) и по Энгельса (от Труда до проспекта Ленина). Этот вариант ещё обсуждают. На названных улицах троллейбусы выбиваются из графика, интервалы увеличиваются, а пассажиры жалуются. «Выделенная полоса» для общественного транспорта спасла бы ситуацию.

«Ожидаем и улучшения дорожной обстановки вблизи остановочных пунктов, при наличии «выделенки» микроавтобусы частных перевозчиков охотнее будет ехать именно по этой полосе, а не бесконечно перестраиваться из ряда в ряд», — рассказал «АиФ-Челябинск» начальник управления транспорта Роман Болотов

Реализовать этот проект планируют уже в апреле-мае.

Некоторые эксперты высказывают мнение, что Челябинску не нужны выделенные полосы, потому что самого общественного транспорта в городе довольно мало. По данным «АиФ», в часы пик через участок на ул. Труда только в одну сторону проходит не менее 30 единиц муниципального транспорта в час (без учета маршрутных такси). Это 25 автобусов маршрута № 64, 25 троллейбусов пяти маршрутов.

Ставить барьер?

Но сами водители настроены менее оптимистично.

«Одной разметки и знаков мало, всю контактную сеть нужно переносить в первую полосу, сейчас она во второй, а с отклонением (когда троллейбус движется по одной полосе, а сеть находится в соседней) ездить опасно. Нужно провести работу и с частными перевозчиками, чтобы маршрутки проезжали вперёд. Иначе эффекта не будет, мы будем вначале ждать, пока они закончат посадку, потом только сами вставать на посадку. Низкая культура у наших водителей, их даже двойная сплошная не останавливает, если уж делать выделенную полосу — надо ставить барьер, чтобы не лезли», — поделился мнением водителей троллейбуса Валерий Дегтярёв.

Он также добавил, что нужно подумать о таких полосах на улице Молодогвардейцев, проспектах Ленина и Комсомольском.

Между тем, немногие знают, что в Челябинске уже есть такие выделенные полосы. Это участок улицы Тимирязева (от улицы Свободы до улицы Елькина) и участок проспекта Ленина (от улицы Цвиллинга до улицы Кирова).

Абсолютным лидером по числу выделенных полос является Москва . Сегодня в столице действует 43 полосы, общая протяженность которых превышает 287 км. Благодаря приоритету скорость транспорта выросла на 15%. В ближайшие два года столичные власти намерены ввести ещё 42 км таких полос.

Челябинские автомобилисты в большинстве своем не поддерживают инициативу властей и считают, что это только усугубит ситуацию на дорогах. При этом пересаживаться из личного транспорта на общественный не намерены и полагают, что стоять в пробке на своей машине получится всё равно быстрее, чем ехать на автобусе или троллейбусе.

Воплотятся ли в жизнь мечты транспортников, узнаем осенью, когда подведут итоги эксперимента.