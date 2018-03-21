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«Ревизорро» прошлась по свердловским поликлиникам
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«Ревизорро» прошлась по свердловским поликлиникам 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Проверку завалили.
На телеканале «Пятница» вышел выпуск программы «Ревизорро: Медицино», посвященный медучреждениям Екатеринбурга и Березовского. Больницы и поликлиники Среднего Урала проверку «провалили».
В платную поликлинику «Панацея» продюсеры отправили тайного пациента за справкой на права. Там документ выдали после поверхностного осмотра. Хотя, в соответствии с изменениями в законодательстве, осматривать будущего водителя врачи частных медучреждений не имеют права. «Панацея» же выдала справку с визой другой — государственной — больницы.
Следующим проверяемым пунктом стала больница в Березовском — там пациентка три месяца не могла записаться на бесплатную процедуру. Как ранее выяснило "Уралинформбюро", жалобы от этой девушки не поступало ни к главному врачу, ни в министерство здравоохранения. Ведущую не устроило и состояние помещений больницы.
В платной поликлинике «Шанс» одной из героинь эфира после повторного обращения выписали лекарство, которое не помогло ей в прошлый раз. При этом врач не спросил, беременна ли пациентка — а это главное противопоказание назначенного препарата. Деньги за прием в больнице вернули.
Последним в выпуске стал обзор травматологической больницы №36. Туда попала девушка, пострадавшая в ДТП. С ней, по мнению врачей, было все в порядке, и ее отпустили домой. На следующий день она якобы сделала УЗИ, которое показало травму почек.
Ранее по теме: Ведущая «Ревизорро» устроила беспредел в Березовской больнице
Уралинформбюро: последние новости
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