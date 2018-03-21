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Мужчина загадочно потерял сознание в запертом гараже
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Мужчина загадочно потерял сознание в запертом гараже 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Звонок на телефон оперативного дежурного поступил 20 марта в 22.32. Встревоженная женщина рассказала, что муж отправился на работу, однако коллеги его не видели. Жена решила проверить капитальный гараж на улице Ольховская и через замочную скважину в запертой изнутри двери увидела автомобиль.
На место незамедлительно выехал экипаж спасателей. Они деблокировали дверь гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, сидящего в автомобиле.
Причина, по которой автовладелец потерял сознание, осталась загадкой. Двигатель автомобиля был заглушен, алкоголем от мужчины не пахло. Спасатели эвакуировали новосибирца 1982 года рождения из гаража и передали подоспевшим врачам скорой медицинской помощи. Теперь тайну произошедшего предстоит выяснить медикам.
31 января трое мужчин 33, 34 и 39 лет скончались от удушья в запертом гараже в Калининском районе Новосибирска. Первой пропажу обнаружила жена одного из мужчин, которая проснулась в два часа ночи и увидела, что тот все еще не вернулся. Предположительно приятели находились в автомобиле во время прогрева и надышались угарным газом.
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