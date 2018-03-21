Участок керченской трассы закроют для транспорта 

Выездная комиссия произвела технический осмотр и обследование участок керченской трассы — от поворота на Приозерное до Керчи — и выявила нарушения. Так, были найдены дефекты дорожного покрытия в виде просадок, выбоин, сетки трещин. В результате с 22 марта на данном участке автодороги закроют движение для автотранспорта, сообщает «РИА Новости».
До устранения дефектов и повреждений дорожного покрытия движение транспорта будет осуществляться в объезд.
«ФедералПресс» напоминает, что еще на двух донских трассах ввели ограничение движения общественного транспорта.