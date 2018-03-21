В Пензе ищут скрывшегося с места ДТП водителя

Пензенской области разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Информация об очередной аварии, виновник которой вопреки правилам дорожного движения предпочел скрыться в неизвестном направлении, появилась на сайте пензенской Госавтоинспекции

По данным отдела пропаганды регионального Управления ГИБДД, ДТП, о котором идет речь, произошло еще в декабре прошлого года. 13 декабря около 7:23 по московскому времени напротив дома №11 по улице Гагарина в Пензе водитель неустановленной машины допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ-21102», после чего скрылся с места происшествия. В результате сильного удара вазовская легковушка получила механические повреждения.

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-91-21, 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04 или обратиться по адресу: город Пенза, улица Бакунина,181 кабинет №17», — обращаются к жителям областного центра автоинспекторы.