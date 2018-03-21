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Уфимская улица оказалась затоплена из-за прорыва трубы
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Уфимская улица оказалась затоплена из-за прорыва трубы 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
В Черниковке рано утром 21 марта прорвало водопровод. Улицу Инициативную затопило.
Об аварии сообщили сами местные жители, они рассказали, что прорыв произошел в районе дома № 12 на Инициативной. Холодная вода вылилась на улицу потоком, стекла вниз до перекрестка с улице Дмитрия Донского. Жители, спешащие утром на работу, оказались в трудных условиях: ни дорогу перейти, ни пройти по замерзшему льду.
— Авария действительно была. На место тут же выехали сотрудники «Уфаводоканала» для ее устранения. Работы проводились утром, к 9:00 они завершены. Никакой реки там нет, будут проводиться работы по посыпке льда, — сообщили Ufa1 в «Уфаводоканале».
Мы ждем от компании подробную информацию о причинах прорыва трубы.
Накануне в Уфе затопило проспект Октября, в «Уфаводоканале» разъяснили, из-за чего вода вылилась на улицу.
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