Уфимская улица оказалась затоплена из-за прорыва трубы

В Черниковке рано утром 21 марта прорвало водопровод. Улицу Инициативную затопило.

Об аварии сообщили сами местные жители, они рассказали, что прорыв произошел в районе дома № 12 на Инициативной. Холодная вода вылилась на улицу потоком, стекла вниз до перекрестка с улице Дмитрия Донского. Жители, спешащие утром на работу, оказались в трудных условиях: ни дорогу перейти, ни пройти по замерзшему льду.

— Авария действительно была. На место тут же выехали сотрудники «Уфаводоканала» для ее устранения. Работы проводились утром, к 9:00 они завершены. Никакой реки там нет, будут проводиться работы по посыпке льда, — сообщили Ufa1 в «Уфаводоканале».

Мы ждем от компании подробную информацию о причинах прорыва трубы.