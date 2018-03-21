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Мужчина с 23-летним водительским стажем погиб при столкновении с большегрузом в Приморье
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Мужчина с 23-летним водительским стажем погиб при столкновении с большегрузом в Приморье 

Primpress 3 часа назад
Фото: Primpress
В дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Дальнереченский» поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на мосту в районе села Сальское Дальнереченского района, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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