Мужчина с 23-летним водительским стажем погиб при столкновении с большегрузом в Приморье

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Дальнереченский» поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на мосту в районе села Сальское Дальнереченского района, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства. Toyota Dyna