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В Тюмени разыскивают автомобилиста, который сбил женщину и скрылся с места аварии
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В Тюмени разыскивают автомобилиста, который сбил женщину и скрылся с места аварии 

72.ru 4 часа назад
Фото: 72.ru
В минувший вторник, 20 марта, в Тюмени произошло сразу два ДТП со сбитыми пешеходами. В одном из случаев автомобилист скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего на улице.
— В районе двенадцати часов около 49-го дома по улице Газовиков легковушка сбила женщину. Ищем свидетелей этой аварий, — сообщают горожане в соцсетях.
В результате ДТП пострадала женщина 1978 года рождения. При наезде она получила закрытый перелом голени со смещением.
Второе ДТП произошло примерно в это время на улице Широтной. Здесь водитель иномарки Honda, предварительно, из-за потери контроля над управлением машины, сбил 51-летнюю тюменку. Она во время аварии травмировала ногу.
Обстоятельства обоих ДТП сейчас устанавливаются.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, присылайте фото или видео к нам на почту, в Viber, WhatsApp, Telegram: +7-922-398-82-72.
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