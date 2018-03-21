В Тюмени разыскивают автомобилиста, который сбил женщину и скрылся с места аварии

В минувший вторник, 20 марта, в Тюмени произошло сразу два ДТП со сбитыми пешеходами. В одном из случаев автомобилист скрылся с места происшествия, оставив пострадавшего на улице.

— В районе двенадцати часов около 49-го дома по улице Газовиков легковушка сбила женщину. Ищем свидетелей этой аварий, — сообщают горожане в соцсетях.

В результате ДТП пострадала женщина 1978 года рождения. При наезде она получила закрытый перелом голени со смещением.

Второе ДТП произошло примерно в это время на улице Широтной. Здесь водитель иномарки Honda, предварительно, из-за потери контроля над управлением машины, сбил 51-летнюю тюменку. Она во время аварии травмировала ногу.

Обстоятельства обоих ДТП сейчас устанавливаются.

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