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13-й трамвай потерпел свое первое поражение
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13-й трамвай потерпел свое первое поражение 

Все новости Новосибирской области 4 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Столкновение двух тяжеловесов — трамвая №13 и ЗИЛ-131 — произошло вечером во вторник, 20 марта, сообщает «АСТ-54». В качестве доказательства приводится фотография, на которой запечатлен трамвай с погнутой дверью и стоящий рядом грузовик.
Пользователи соцсетей традиционно встретили новость о любимом 13-м трамвае россыпью шуток: «Месть будет страшна», «ЗИЛ явно был под допингом», «131 на 1 больше, чем 13». «Проиграна битва, а не война», — констатировал один из подписчиков паблика. «Фотошоп!» — провозгласил другой поклонник «тринашки».
Нашлись и более аргументированные доводы за то, что трамвай никому не «проигрывал». «ЗИЛ из аварийной службы трамвайного депо, приехал на помощь, а не вредить трамваю. Определенно это подельник 13-го. Этот ЗИЛ — прислужник Его Величества, паж», — заверили знатоки. Данная информация заставила содрогнуться часть комментаторов: «Если этот другой смог скрыться, то кто это?!»
13-й трамвай регулярно попадает в ДТП в Новосибирске и за свой суровый характер добился признания у новосибирцев. Соответствуют репутации трамвая и его пассажиры — в начале марта они вытолкали с путей мешавший движению BMW X6, в деле приняла активное участие даже «дамочка с розовой сумочкой».
В конце декабря VN.ru собрал список «подвигов» 13-го трамвая, совершенных им за 2017 год. Среди них — битва с «УАЗ-Патриотом», ДТП вне своего маршрута, остановка из-за фантиков и многое другое.
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