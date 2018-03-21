В Беларуси создадут конструкторское бюро легковых автомобилей

Минск , 21 марта / Синьхуа / — В Беларуси в первом полугодии создадут конструкторское бюро легковых автомобилей. Об этом журналистам рассказал первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский.

"Одна из задач, которые передо мной стоят, — чтобы в первом полугодии появилось конструкторское бюро легковых автомобилей, чтобы мы могли накапливать компетенции и в какой-то момент начать делать сами. Пока мы построили современный завод, но автомобиль — это разработка наших коллег. Мы ставим задачу получить компетенции, в том числе в области разработки", — отметил Г. Свидерский.

По его словам, в вопросе производства техники на электрической тяге Беларуси необходимо опираться на технические заделы, которые уже есть в этом направлении. «Если в пассажирском транспорте у нас есть технические заделы, и мы видим, что электробус может работать и ехать по Минску, то нам целесообразно эту компетенцию развивать, увеличивать долю. Если у нас есть Минский автомобильный завод, и возможна модификация коммунальной машины, то целесообразно на шасси имеющегося автомобиля внедрять технические новации», — сказал он.