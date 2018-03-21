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В Уфе УАЗ протаранил дерево
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В Уфе УАЗ протаранил дерево 

ufa1.ru 4 часа назад
Фото: ufa1.ru
В микрорайоне «Черниковка» минувшим вечером случилась серьезная авария — на большой скорости отечественный УАЗ протаранил дерево.
ДТП случилось возле автоцентра «ВАЗ» на улице Коммунаров. Присутствующие на месте аварии люди сообщили, что водитель был курьером, развозил суши. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, стоящее у обочины. Все, что было у автомобиля под капотом, вывалилось. Перед сильно смят, разбито стекло. На место выезжали спасатели и скорая.
Мы выясняем обстоятельства аварии и узнаем информацию о состоянии водителя УАЗа.
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