В Уфе УАЗ протаранил дерево

В микрорайоне «Черниковка» минувшим вечером случилась серьезная авария — на большой скорости отечественный УАЗ протаранил дерево.

ДТП случилось возле автоцентра «ВАЗ» на улице Коммунаров. Присутствующие на месте аварии люди сообщили, что водитель был курьером, развозил суши. Машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево, стоящее у обочины. Все, что было у автомобиля под капотом, вывалилось. Перед сильно смят, разбито стекло. На место выезжали спасатели и скорая.

Мы выясняем обстоятельства аварии и узнаем информацию о состоянии водителя УАЗа.