Фура застряла под железнодорожным мостом рядом с «Гагаринской» и собрала длинную пробку

Утром 21 марта на Красном проспекте в Новосибирска под железнодорожным мостом застряла фура.

Авария случилась около 7:20 рядом с перекрёстком Красного проспекта и Писарева.

«Грузовик пытался проскочить под мостом, все случилось ориентировочно в 7:20, на месте уже были сотрудники ГИБДД . Какой-то мужчина озадаченно ходил вместе с инспектором вокруг машины», — рассказал корреспонденту НГС. НОВОСТИ очевидец.

По информации сервиса Яндекс. Пробки, затор к месту ДТП начинается от площади Калинина. Скорость движения по этому участку дороги не превышает 5 км/ч.

О похожей ситуации НГС рассказывали в октябре 2016 года — тогда машина также застряла под мостом в сторону площади Ленина.