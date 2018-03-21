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Фура застряла под железнодорожным мостом рядом с «Гагаринской» и собрала длинную пробку
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Фура застряла под железнодорожным мостом рядом с «Гагаринской» и собрала длинную пробку 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Утром 21 марта на Красном проспекте в Новосибирска под железнодорожным мостом застряла фура.
Авария случилась около 7:20 рядом с перекрёстком Красного проспекта и Писарева.
«Грузовик пытался проскочить под мостом, все случилось ориентировочно в 7:20, на месте уже были сотрудники ГИБДД. Какой-то мужчина озадаченно ходил вместе с инспектором вокруг машины», — рассказал корреспонденту НГС. НОВОСТИ очевидец.
По информации сервиса Яндекс. Пробки, затор к месту ДТП начинается от площади Калинина. Скорость движения по этому участку дороги не превышает 5 км/ч.
О похожей ситуации НГС рассказывали в октябре 2016 года — тогда машина также застряла под мостом в сторону площади Ленина.
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