В России вырос спрос на светоотражающие жилеты

С первых дней марта количество запросов контактов по таким объявления на портале Avito выросло на 29%, передает РИА «Новости»

Напомним, 18 марта в силу вступили в силу новые поправки в ПДД, согласно которым автомобилисты обязаны надевать куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала при выходе из машины на обочину или проезжую часть при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темноте либо в условиях ограниченной видимости.

В КоАП нет статьи, предписывающей наказание за нарушение этого правила. Однако водителей все же могут оштрафовать на 1000 рублей по ст. 12.27 КоАП «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП». В настоящее время в ГИБДД изучают легитимность этой схемы.

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