В Бузулуке в столкновении автобуса и легковой машины погиб человек

Около 22.15 20 марта возле дома №82 по улице 13 Линия города Бузулука «ВАЗ-06» врезался в стоящий около остановочного пункта общественного транспорта автобус. Пассажиры автобуса уже успели покинуть транспортное средство, поэтому никто из них не пострадал.

В столкновении серьезные травмы получил пассажир легкового автомобиля, который и скончался от них по дороге в больницу.

Полицейские расследуют все обстоятельства происшествия.