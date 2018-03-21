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В Бузулуке в столкновении автобуса и легковой машины погиб человек
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В Бузулуке в столкновении автобуса и легковой машины погиб человек 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
УМВД по Оренбургской области сообщает о смертельном ДТП, случившемся накануне в Бузулуке.
Около 22.15 20 марта возле дома №82 по улице 13 Линия города Бузулука «ВАЗ-06» врезался в стоящий около остановочного пункта общественного транспорта автобус. Пассажиры автобуса уже успели покинуть транспортное средство, поэтому никто из них не пострадал.
В столкновении серьезные травмы получил пассажир легкового автомобиля, который и скончался от них по дороге в больницу.
Полицейские расследуют все обстоятельства происшествия.
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