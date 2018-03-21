Радиоактивную посылку обнаружили в грузовом терминале аэропорта «Внуково»

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в экстренных службах, проведённое исследование опасного груза показало наличие в нём соединения Кобальта-57, источника гамма-излучения. При этом норма предельно допустимой концентрации изотопа была превышена в 10 раз.

Согласно предварительной информации, когда грузовик Mitsubishi Fuso проезжал въездные ворота терминала сработала система «Янтарь».

Сразу же после этого инспектор аэропорта проверил мобильным устройством радиационного контроля содержимое машины и обнаружил опасный груз.

В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются.