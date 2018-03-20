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В Нью‐Йорке школьный автобус столкнулся с автомобилем
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В Нью‐Йорке школьный автобус столкнулся с автомобилем 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: 360tv.ru
Автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Бруклине. Столкновение произошло на пересечении Истерн‐Паркуэй и Рокуэй авеню, сообщила газета New‐York Post.
В результате аварии более 30 пассажиров получили травмы. Шестеро из них были отправлены в больницы с серьезными повреждениями. Происшествие было зафиксировано в 19:45 по московскому времени.
31 people hurt in school bus crash in Brooklyn — FDNYhttps://t.co/j3BL1OmzAT pic.twitter.com/EzgatqbNrg
— NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) 20 марта 2018 г.
13 марта школьный автобус возвращался с экскурсии из Диснейленда и упал в овраг. При падении погиб водитель транспорта.
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