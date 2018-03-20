В Нью‐Йорке школьный автобус столкнулся с автомобилем

Автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в Бруклине . Столкновение произошло на пересечении Истерн‐Паркуэй и Рокуэй авеню, сообщила газета New‐York Post.

В результате аварии более 30 пассажиров получили травмы. Шестеро из них были отправлены в больницы с серьезными повреждениями. Происшествие было зафиксировано в 19:45 по московскому времени.

31 people hurt in school bus crash in Brooklyn — FDNYhttps://t.co/j3BL1OmzAT pic.twitter.com/EzgatqbNrg

— NYC EMS Watch (@NYCEMSwatch) 20 марта 2018 г.

13 марта школьный автобус возвращался с экскурсии из Диснейленда и упал в овраг. При падении погиб водитель транспорта.