Машины увезли на эвакуаторах: возле Южного автовокзала Hyundai протаранил в бок ВАЗ-2115

На перекрёстке Степана Разина и Циолковского поздно вечером столкнулись две легковушки. Hyundai Sonata врезалась в бок ВАЗ-2115.

— Парень на Hyundai ехал по улице Степана Разина в сторону Щорса, — рассказал екатеринбуржец Евгений. — На перекрёстке с Циолковского он въехал во встречную «пятнадцатую», которая поворачивала налево. В Lada пострадал водитель и его пассажирка. Их машину после удара отбросило на тротуар.

Позже стало известно, что все участники ДТП отказались от госпитализации. Разбитый ВАЗ-2115 после аварии увезли на эвакуаторе. Hyundai из-за полученных повреждений также оказался не на ходу. Виновника ДТП установят автоинспекторы

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