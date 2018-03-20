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Машины увезли на эвакуаторах: возле Южного автовокзала Hyundai протаранил в бок ВАЗ-2115
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Машины увезли на эвакуаторах: возле Южного автовокзала Hyundai протаранил в бок ВАЗ-2115 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На перекрёстке Степана Разина и Циолковского поздно вечером столкнулись две легковушки. Hyundai Sonata врезалась в бок ВАЗ-2115.
— Парень на Hyundai ехал по улице Степана Разина в сторону Щорса, — рассказал екатеринбуржец Евгений. — На перекрёстке с Циолковского он въехал во встречную «пятнадцатую», которая поворачивала налево. В Lada пострадал водитель и его пассажирка. Их машину после удара отбросило на тротуар.
Позже стало известно, что все участники ДТП отказались от госпитализации. Разбитый ВАЗ-2115 после аварии увезли на эвакуаторе. Hyundai из-за полученных повреждений также оказался не на ходу. Виновника ДТП установят автоинспекторы.
Если вы стали очевидцем ДТП, сделали фото или видео, сообщите нам на почту news@corp. e1.ru или по телефону +7 (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
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