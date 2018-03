«А им можно?»: поступок сотрудников ГИБДД вызвал споры в Приморье

Житель Владивостока пожаловался на неоднозначный поступок сотрудников госавтоинспекции , сообщает PRIMPRESS.

Как рассказал горожанин, его остановили сотрудники ГИБДД за нарушение парковки в районе кампуса ДВФУ. Инспекторы забрали документы водителя и ушли в патрульную машину. На видео, снятом владивостокцем, видно, что полицейское авто стоит под знаком «Остановка запрещена».

«Получается, сами стоят под знаком и штрафуют всех за это нарушение», — возмутился мужчина.

В комментариях к ролику пользователи разделились на два лагеря. Одним, хоть и не без юмора, признали, что не видят в этом нарушений: «Им можно все, они хозяева жизни». Кто-то добавил, что патрульная машина стоит все-таки за знаком, но «на повороте, что тоже нехорошо».

Впрочем, другая половина юзеров встала на сторону автора ролика: «Сами не нарушайте. Но и и им нельзя. Звонок в управление, и решат вопрос. Уже проверено, звонил, быстро реагировали».

A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Mar 19, 2018 at 8:53pm PDT