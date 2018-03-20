Ещё
Благодать или кара: на машину в центре Ярославля с храма свалился сугроб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодать или кара: на машину в центре Ярославля с храма свалился сугроб 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня в центре Ярославля на «Шевроле-Ланос» с номерами Вологодской области свалился сугроб. Автомобиль был припаркован в Октябрьском переулке возле Дмитриевской церкви, с неё-то и съехала снежная лавина. Машина сильно пострадала — выбиты стекла, смята крыша.
Участники группы «Первый ярославский автопортал» в социальной сети «Вконтакте» обсуждают: благодать это снизошла или кара обрушилась, и кто теперь оплатит ремонт машины.
— С кого теперь компенсацию требовать? С церкви? — написал в группе «Первый ярославский автопортал» Дмитрий Андреев.
Участники группы сошлись во мнении, что в любом случае с потеплением в городе автомобили лучше парковать подальше от крыш.
Автомобиль получил серьезные повреждения
В Дзержинском районе упавшая ледяная глыба пробила балкон на первом этаже. Хорошо, что там под окнами дома только газон.
76.ru: последние новости
«Бедная малышка»: на Пятёрке бросили иномарку в хорошем состоянии В Брагино «Газель» сбила школьника: у ребёнка сотрясение и переломы На выборы в Ярославле пустят дополнительные автобусы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России
Отец Литвиненко назвал убийцу сына131
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля24
Россияне приготовились затянуть пояса375
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение