В Пензенской области в ДТП погиб водитель «ШЕВРОЛЕТ» и пострадала 3-летняя девочка

Предварительно установлено, что 20 марта в 07:20 на 483 километре автодороги в друг друга врезались «ГАЗ— 2824 NE», которой управлял 54-летний мужчина, и иномарка «ШЕВРОЛЕТ ЛАЧЕТТИ» под управлением 31-летнего автомобилиста.

«В результате происшествия водитель «ШЕВРОЛЕТ» от полученных ранений погиб до приезда бригады скорой помощи. А его пассажир — 3-летняя девочка, после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Кроме того, инспекторы регионального УГИБДД отчитались о выявленных нарушениях правил дорожного движения за 20 марта.

Так, по данным отдела пропаганды областного УГИБДД, в минувший вторник было выявлено 778 нарушений ПДД. При этом, 130 нарушений удалось зафиксировать в автоматическом режиме.

113 нарушений правил дорожного движения — на счету пешеходов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения были задержаны 10 водителей.

«Оформлены 48 материалов ДТП с материальным ущербом (без пострадавших)», — добавили в управлении.