«Помогите, замерзаем»: семья дончан попала в «ледяной плен» на трассе Морозовск-Цимлянск

В редакцию портала 161.ru обратился дончанин Дмитрий Григорьев . Мужчина рассказал, что его семья оказалась в ловушке на трассе Морозовск-Цимлянск. По словам Дмитрия, дорога здесь после ледяного дождя превратилась в настоящее зеркало. Двигаться приходится с очень маленькой скоростью.

— Спецтехники никакой, дорогу никто не посыпает. Мы еле двигаемся. Здесь в пробке грузовики стоят, автобусы с людьми. На помощь никто не приходит, звонили и в МЧС , и в ГИБДД — результата ноль. А со мной в машине жена и трое детей, — возмущается Дмитрий.

Корреспондент 161.ru обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД. Там пообещали связаться с дорожной полицией Морозовска

— На этой трассе совсем недавно ввели ограничение для движения пассажирского транспорта. По всей видимости, люди попали на этот участок еще до его введения, — пояснили в ГИБДД.