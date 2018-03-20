«Помогите, замерзаем»: семья дончан попала в «ледяной плен» на трассе Морозовск-Цимлянск 

В редакцию портала 161.ru обратился дончанин Дмитрий Григорьев. Мужчина рассказал, что его семья оказалась в ловушке на трассе Морозовск-Цимлянск. По словам Дмитрия, дорога здесь после ледяного дождя превратилась в настоящее зеркало. Двигаться приходится с очень маленькой скоростью.
— Спецтехники никакой, дорогу никто не посыпает. Мы еле двигаемся. Здесь в пробке грузовики стоят, автобусы с людьми. На помощь никто не приходит, звонили и в МЧС, и в ГИБДД — результата ноль. А со мной в машине жена и трое детей, — возмущается Дмитрий.
Корреспондент 161.ru обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД. Там пообещали связаться с дорожной полицией Морозовска.
— На этой трассе совсем недавно ввели ограничение для движения пассажирского транспорта. По всей видимости, люди попали на этот участок еще до его введения, — пояснили в ГИБДД.
С администрацией Морозовска и Цимлянска оперативно связаться не удалось, на звонки никто не ответил.