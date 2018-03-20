Помогало техническое образование: челябинца будут судить за угон 13 иномарок

Челябинца, промышлявшего угонами машин, будут судить в Екатеринбурге . Южноуралец обвиняется в кражах 13 автомобилей на общую сумму более 10 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2016 по 2017 год 27-летний парень угонял машины в нескольких городах Свердловской области . Предпочтение преступник отдавал иномаркам — Toyota, Mazda, Hyundai , KIA.

— Открыв машину и попав внутрь, он разбирал приборную панель и отключал сигнализацию. Далее, используя систему автозапуска, похититель заводил мотор и уезжал, — цитирует представителей УМВД по Екатеринбургу издание E1.ru.

Полицейские отметили, что преступнику помогало техническое образование. Попался челябинец во время попытка похитить Toyota RAV4. Ночью его заметил прохожий и вызвал полицию.

Дело для рассмотрения отправили в Верх-Исетский районный суд.

В феврале Челябинский областной суд оставил без изменения приговор по делу о серии угонов дорогих иномарок. Высококлассные угонщики Роман Килиевич и его подельники в течение полутора лет украли девять автомобилей — преимущественно Toyota Land Cruiser, Lexus и Range Rover. Машины уводили с платных стоянок, охраняемых паркингов, не останавливали их ни шлагбаумы, ни ворота.