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Помогало техническое образование: челябинца будут судить за угон 13 иномарок
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Помогало техническое образование: челябинца будут судить за угон 13 иномарок 

74.ru 3 часа назад
Фото: 74.ru
Челябинца, промышлявшего угонами машин, будут судить в Екатеринбурге. Южноуралец обвиняется в кражах 13 автомобилей на общую сумму более 10 миллионов рублей.
По версии следствия, с 2016 по 2017 год 27-летний парень угонял машины в нескольких городах Свердловской области. Предпочтение преступник отдавал иномаркам — Toyota, Mazda, Hyundai, KIA.
— Открыв машину и попав внутрь, он разбирал приборную панель и отключал сигнализацию. Далее, используя систему автозапуска, похититель заводил мотор и уезжал, — цитирует представителей УМВД по Екатеринбургу издание E1.ru.
Полицейские отметили, что преступнику помогало техническое образование. Попался челябинец во время попытка похитить Toyota RAV4. Ночью его заметил прохожий и вызвал полицию.
Дело для рассмотрения отправили в Верх-Исетский районный суд.
В феврале Челябинский областной суд оставил без изменения приговор по делу о серии угонов дорогих иномарок. Высококлассные угонщики Роман Килиевич и его подельники в течение полутора лет украли девять автомобилей — преимущественно Toyota Land Cruiser, Lexus и Range Rover. Машины уводили с платных стоянок, охраняемых паркингов, не останавливали их ни шлагбаумы, ни ворота.
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