Обледеневшую дорогу на севере Волгограда караулит спящий тракторист

На заросшую льдом дорогу от Третьей Продольной до поселка Селезневка приехал одинокий трактор. На глаз оценив фронт работ, водитель коммунальной техники решил мирно прикорнуть на обочине.

— Вчера я уже показывал замерзшую дорогу, на которой легковые машины рвут днища, — рассказывает волгоградский активист Алексей Ульянов . — Сегодня ситуация практически не изменилась. Но все же есть приятные новости: тут появился трактор. Сейчас я подкрадусь к нему и постараюсь не разбудить утомившегося водителя.

Остаться незамеченным Алексею Ульянову все же не удалось — тракторист быстро оправился ото сна и заявил, что ничего не знает об уборке дороги.

— Разбуженный и разозлившийся тракторист успел бросить вслед: «Ждем, когда тут застрянет автобус», — прокомментировал Алексей Ульянов. — Водители, будете проезжать по этой дороге, не будите тракториста. Когда проснется — злой. Кричит. Дорога, тем временем, как была нечищенной, так и осталась.

V1.ru запросил комментарий в МБУ «Северное».

Накануне V1.ru писал о дороге, ставшей настоящей головной болью для всех автомобилистов. Знающие о проблеме волгоградцы уже проложили путь по обочинам. Волгоградцы, оказавшиеся здесь впервые за последние два месяца, застревают всерьез и надолго.