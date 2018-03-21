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Обледеневшую дорогу на севере Волгограда караулит спящий тракторист
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Обледеневшую дорогу на севере Волгограда караулит спящий тракторист 

v1.ru 3 часа назад
Фото: v1.ru
На заросшую льдом дорогу от Третьей Продольной до поселка Селезневка приехал одинокий трактор. На глаз оценив фронт работ, водитель коммунальной техники решил мирно прикорнуть на обочине.
— Вчера я уже показывал замерзшую дорогу, на которой легковые машины рвут днища, — рассказывает волгоградский активист Алексей Ульянов. — Сегодня ситуация практически не изменилась. Но все же есть приятные новости: тут появился трактор. Сейчас я подкрадусь к нему и постараюсь не разбудить утомившегося водителя.
Остаться незамеченным Алексею Ульянову все же не удалось — тракторист быстро оправился ото сна и заявил, что ничего не знает об уборке дороги.
— Разбуженный и разозлившийся тракторист успел бросить вслед: «Ждем, когда тут застрянет автобус», — прокомментировал Алексей Ульянов. — Водители, будете проезжать по этой дороге, не будите тракториста. Когда проснется — злой. Кричит. Дорога, тем временем, как была нечищенной, так и осталась.
V1.ru запросил комментарий в МБУ «Северное».
Накануне V1.ru писал о дороге, ставшей настоящей головной болью для всех автомобилистов. Знающие о проблеме волгоградцы уже проложили путь по обочинам. Волгоградцы, оказавшиеся здесь впервые за последние два месяца, застревают всерьез и надолго.
v1.ru: последние новости
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