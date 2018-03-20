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Спящий водитель устроил смертельное ДТП на трассе «Кавказ
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Спящий водитель устроил смертельное ДТП на трассе «Кавказ 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Усталость водителя могла быть причиной серьёзной аварии с двумя погибшими и двумя пострадавшими вблизи Невинномысска, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГИБДД края.
20 марта вечером на федеральной дороге «Кавказ» водитель Toyota Land Cruiser Prado уснул за рулем. Иномарка съехала на обочину и столкнулась с двумя ГАЗелями, а те наехали на пешеходов. Это были дорожные рабочие, убиравшие мусор. 62-летняя женщина скончалась на месте. 36-летний мужчина умер по дроге в больницу. Еще один пешеход и водитель одной из ГАЗелей госпитализированы.
За рулем внедорожника был 65-летний житель села Канглы. Его показания проверяют следователи. На месте работают наряды ДПС. Обстоятельства уточняются.
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