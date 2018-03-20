Водителей попавшего в ДТП под Воронежем армянского автобуса допросили — эксклюзив

ЕРЕВАН , 20 мар — Sputnik . Водителей автобуса Mercedes, выполнявшего рейс Ереван-Москва и попавшего в ДТП в Воронежской области , допросили следственные органы. Об этом сообщил Sputnik Армения пресс-секретарь посольства Армении в России Левон Торгомян.

Он также отметил, что часть пассажиров отправили на другом транспортном средстве в Москву . По его словам, из Павловска уже отбыл 31 пассажир. Он также подтвердил информацию о том, что один из погибших в результате ДТП был не водителем-сменщиком, как сообщалось ранее, а пассажиром.

Торгомян рассказал, что сейчас следственные органы выдвигают несколько версий случившегося, но пока нет окончательных выводов.

"Водители автобуса прошли медобследование. Их и пассажиров уже допросили", — сказал он.

Напомним, ДТП произошло 20 марта около 08:30 по Москве на территории Павловского района Воронежской области. Погибли один из пассажиров автобуса и водитель грузовика, с которым столкнулся автобус. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В автобусе находились 50 пассажиров, водитель и его сменщик. По факту возбуждено уголовное дело.

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