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Водителей попавшего в ДТП под Воронежем армянского автобуса допросили — эксклюзив
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Водителей попавшего в ДТП под Воронежем армянского автобуса допросили — эксклюзив 

Sputnik Армения 4 часа назад
Фото: Sputnik Армения
ЕРЕВАН, 20 мар — Sputnik. Водителей автобуса Mercedes, выполнявшего рейс Ереван-Москва и попавшего в ДТП в Воронежской области, допросили следственные органы. Об этом сообщил Sputnik Армения пресс-секретарь посольства Армении в России Левон Торгомян.
Он также отметил, что часть пассажиров отправили на другом транспортном средстве в Москву. По его словам, из Павловска уже отбыл 31 пассажир. Он также подтвердил информацию о том, что один из погибших в результате ДТП был не водителем-сменщиком, как сообщалось ранее, а пассажиром.
Торгомян рассказал, что сейчас следственные органы выдвигают несколько версий случившегося, но пока нет окончательных выводов.
"Водители автобуса прошли медобследование. Их и пассажиров уже допросили", — сказал он.
Напомним, ДТП произошло 20 марта около 08:30 по Москве на территории Павловского района Воронежской области. Погибли один из пассажиров автобуса и водитель грузовика, с которым столкнулся автобус. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В автобусе находились 50 пассажиров, водитель и его сменщик. По факту возбуждено уголовное дело.
Стали известны имена пострадавших в ДТП под Воронежем с участием армянского автобуса>>
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