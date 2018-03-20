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Бетономешалка устроила тройное ДТП на въезде в Академгородок
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Бетономешалка устроила тройное ДТП на въезде в Академгородок 

ngs.ru 4 часа назад
Фото: ngs.ru
Вечером 20 марта на пересечении проспекта Строителей и Бердского шоссе, при въезде в Академгородок, случилась авария с участием бетономешалки и легковых автомобилей «Мазда» и ВАЗ-2109.
Все три машины ехали по проспекту Строителей со стороны улицы Героев Труда в направлении Бердского шоссе.
«Бетономешалка совершила столкновение с «Маздой», от удара «Мазда» отлетела на ВАЗ-2109», — сообщили аваркомы мобильного приложения «Автоспас».
Аваркомы уточнили, что в результате ДТП пострадавших нет.
А сегодня утром в Заельцовском районе Новосибирска грузовик на гололёде также врезался в две машины. Пассажирку одного из автомобилей увезли на скорой помощи.
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