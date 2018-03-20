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Водитель, въехавший в иномарку бизнесмена из Челябинска, задумался о продаже почки
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Водитель, въехавший в иномарку бизнесмена из Челябинска, задумался о продаже почки 

360tv.ru 4 часа назад
Челябинец Владислав Кантемиров, который в феврале врезался в Rolls‐Royce Phantom местного бизнесмена Аристова, заявил, что до сих пор не отошел от шока и подумывает о продаже почки, сообщило URA.Ru.
Поначалу пострадавший бизнесмен Аристов заявлял, что простил виновника аварии. Однако позже уточнил, что,
по-человечески, ему жаль работягу, но необходимо разрешить конфликт в рамках закона. Истцом в деле о аварии выступил Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК). Представитель предприятия уменьшил сумму ущерба в иске с 5,2 млн до 3,4 млн рублей с учетом износа деталей автомобиля, однако и эта сумма оказалась неподъемной для виновника ДТП.
На судебном заседании, прошедшем сегодня Кантемиров заявил ходатайство с просьбой отложить процесс для подготовки к нему и консультации с юристом. Заседание перенесено на 30 июня
В беседе с журналистами виновник аварии заявил, что кроме почки продать он ничего больше не может, так как у него нет собственности, а скрываться не собирается
По словам Кантемирова, после зимней встречи с Аристовым, где бизнесмен пообещал «не трогать его», участники ДТП больше не контактировали. В данный момент мужчина продолжает работать на заводе, получая скромную зарплату 40 т.р., с которой он умудряется платить алименты и вносить ежемесячную оплату по кредиту.
Ранее, миллиардер Александр Аристов через подконтрольный ему Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) подал иск на 3,4 миллиона рублей к местному жителю Владиславу Кантемирову, которого в начале февраля публично простил за разбитый
Rolls-Royce
Phantom Coupe.
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