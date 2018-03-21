Как ГИББД Ставрополья проверяет, прошёл ли автомобиль настоящий техосмотр? 

«Туда, где проводится рейд по техосмотру, доставляют оборудование, которое оценивает исправность рулевой и тормозной системы, — рассказала представитель краевого управления ГИБДД Юлия Куземская. — Кроме того, в рейдах участвуют инспекторы отдела технического надзора. Их квалификация позволяет оценивать неисправность автомобиля визуально.
Сегодня во время рейда на перекрёстке улиц Кулакова и Коломийцева в Ставрополе мы обратили внимание на автобус, из-под которого во время остановки капало масло. Он был весь насквозь прогнивший, покрытый ржавчиной. Такой транспорт мы проверяем в первую очередь. Сами водители автобусов нам часто жалуются, что им дают старую технику, на которой ездить невозможно».
Напомним, в Ставропольском крае проводится профилактическая операция «Техосмотр», которая выявляет неисправные или конструктивно изменённые автомобили. Штрафы грозят водителям и организациям, выдавшим диагностические карты на такой транспорт.