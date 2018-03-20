Автоинспекторы Ставрополья выявляют фиктивный техосмотр

На дорогах Ставрополья началась профилактическая операция «Техосмотр», во время которой выявляют автомобили с изменениями в конструкции и неисправностями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГИБДД края.

Автоинспекторы останавливают транспорт и проверяют, прошёл ли он технический осмотр. С 12 февраля 2018 года в правила техосмотра внесены изменения, и выдавать диагностических карты нельзя, если в конструкцию машины внесены изменения, не согласованные с Госавтоинспекцией.

Речь идёт о «пониженных» автомобилях, несанкционированно установленном газобаллонном оборудовании, демонтаж или дополнительной установке сидений.

Информацию о нарушениях передадут во все надзорные органы. Организациям, которые выдают фиктивные диагностические карты, грозят крупные денежные штрафы и лишение лицензии. За внесение изменений в конструкцию водитель отделается штрафом.

«Но если будет установлено, что у транспортного средства не исправна тормозная или рулевая система, а также тяговое оборудование, эксплуатация данного автомобиля будет запрещена», — говорится в сообщении.

Обязательно проверят весь пассажирский автотранспорт и частично легковые автомобили. Рейды будут проходить каждый день по всему краю.