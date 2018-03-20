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Автоинспекторы Ставрополья выявляют фиктивный техосмотр
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Автоинспекторы Ставрополья выявляют фиктивный техосмотр 

АиФ Ставрополье 4 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
На дорогах Ставрополья началась профилактическая операция «Техосмотр», во время которой выявляют автомобили с изменениями в конструкции и неисправностями, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГИБДД края.
Автоинспекторы останавливают транспорт и проверяют, прошёл ли он технический осмотр. С 12 февраля 2018 года в правила техосмотра внесены изменения, и  выдавать диагностических карты нельзя, если в конструкцию машины внесены изменения, не согласованные с Госавтоинспекцией.
Речь идёт о «пониженных» автомобилях, несанкционированно установленном газобаллонном оборудовании, демонтаж или дополнительной установке сидений.
Информацию о нарушениях передадут во все надзорные органы. Организациям, которые выдают фиктивные диагностические карты, грозят крупные денежные штрафы и лишение лицензии. За внесение изменений в конструкцию водитель отделается штрафом.
«Но если будет установлено, что у транспортного средства не исправна тормозная или рулевая система, а также тяговое оборудование, эксплуатация данного автомобиля будет запрещена», — говорится в сообщении.
Обязательно проверят весь пассажирский автотранспорт и частично легковые автомобили. Рейды будут проходить каждый день по всему краю.
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