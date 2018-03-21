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Движение ограничат на нескольких участка дорожной сети Ростова-на-Дону
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Движение ограничат на нескольких участка дорожной сети Ростова-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Как сообщает городской департамент автодорог, в связи с ремонтом проезжей части до 15 мая будет ограничено движение на двух участках проспекта Королева.
В это же время ограничения будут действовать на участке проспекта Космонавтов между улицами Волкова и Орбитальной, а также в переулке Университетском от улицы Седова до дома №30.
Кроме того, в связи с ремонтом тротуаров до 15 мая ограничат движение по правой полосе дорог на проспекте Соколова и в переулке Семашко между улицами Пушкинской и Большой Садовой.
Также сообщается, что в связи с дорожными работами до 27 мая для транспорта закроют участок улицы Суворова между проспектами Ворошиловским и Соколова.
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