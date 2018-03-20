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21 марта 2018 года инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального округа города Москвы проведут городское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»
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21 марта 2018 года инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального округа города Москвы проведут городское профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» 

Управа района Якиманка 4 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
3 батальон ДПС полка ДПС ГИБДД УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве обращается ко всем участникам дорожного движения быть особенно внимательным на дороге, в районах пешеходных переходов, оказывать друг другу всестороннюю помощь во избежание дорожного транспортного травматизма, и рекомендует по возможности добираться общественным транспортом, в связи со сложившейся дорожной ситуацией и погодными условиями.
Необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд, также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.
Особое внимание сотрудниками ГИБДД будет уделяться таким нарушениям:
— переход проезжей части в неустановленном месте;
— переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора;
— нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков;
— невыполнение требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах;
— нарушение правил остановки и стоянки на тротуаре;
— нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к водителям быть максимально внимательными на дороге и пропускать пешеходов, снижать скорость при приближении к пешеходному переходу.
Пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
Также Госавтоинспекция обращается и к родителям. Объясните ребенку, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу. Расскажите ребенку, что переходить дорогу можно, только когда все автомобили остановились, а водители видят его и пропускают. Не позволяйте выходить на проезжую часть из-за припаркованного транспорта.
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