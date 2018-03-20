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Московское метро оказывает помощь инспектору, которого ранил пассажир
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Московское метро оказывает помощь инспектору, которого ранил пассажир 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Московский метрополитен оказывает помощь сотруднику службы безопасности подземки и его семье после нападения пассажира с ножом, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро во вторник.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве задержали мужчину, который напал на сотрудника службы безопасности метрополитена. Инцидент произошел на станции «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии. Как сообщили в полиции, сотрудник службы безопасности попросил мужчину показать ручную кладь. В ответ пассажир достал из куртки предмет, похожий на нож, и несколько раз ударил сотрудника метрополитена в область шеи. После этого он скрылся с места происшествия.
"Метрополитен оказывает всю необходимую помощь пострадавшему инспектору Службы безопасности Сергею Бобкову и его семье, а также оказывает содействие правоохранительным органам в расследовании по факту вооруженного нападения на инспектора на станции «Пролетарская» 18 марта. Все данные с камер видеонаблюдения, которые расположены в вестибюле, а также данные с видеорегистратора, установленного на сотруднике, были переданы правоохранительным органам", — сообщили в метро.
В пресс-службе напомнили, что в соответствии с федеральным законодательством досмотр пассажиров метрополитена проводится на постоянной основе. Пострадавший инспектор, как подчеркнули в пресс-службе, действовал согласно должностной инструкции: при виде пассажира с рюкзаком он попросил пассажира остановиться для проверки багажа.
"Агрессивно настроенный пассажир напал на сотрудника, ударив его ножом в шею. Случаи нападения на сотрудников метро, выполняющих свои должностные обязанности, недопустимы. Метрополитен не потерпит грубого поведения пассажиров и будет всегда защищать интересы своих сотрудников", — заключили в метро.
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