Высокопоставленный экс-полицейский обвинил коллег в домыслах и догадках

Мужчина не согласился с увольнением. Он заявил, что проведение служебной проверки сопровождалось грубыми нарушениями законодательства, ее заключение основано на субъективных, ничем не доказанных домыслах и догадках.

По версии правоохранителей, экс-начальник подразделения ГИБДД сфальсифицировал протокол о дорожно-транспортном происшествии. В аварию попал его приятель: он врезался на «Тойоте-Хайлакс» в столб на улице Октябрьской в поселке Долгое. Полицейский обсудил с неудачливым водителем его положение, и было составлено постановление, в котором виновником ДТП было обозначено третье лицо, которое к аварии не имело никакого отношения. При этом экс-начальник ОГИБДД на место происшествия не выезжал, освидетельствование водителей не проводил, однако он договаривался с различными лицами о восстановлении повреждённых в ДТП сооружений связи. Привлечение к административной ответственности заведомо невиновного — проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, оценили в полиции. Мужчину уволили и возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.

В суде экс-полицейский заявил, что в ходе проведения проверки ему не разъяснялись права и обязанности. Он не знал, что обстоятельства ДТП были сфальсифицированы водителями, а оформил материал с их слов. Исследование с применением полиграфа проводились уже тогда, когда стало известно об «афере» орловцев. В общем, совершение поступка, порочащего честь, не доказано.

Суд посчитал, что полицейский проявил заинтересованность в разрешении конфликта, о чем свидетельствует не только полиграф, но детализация звонков и запись разговоров. Мужчине отказано в восстановлении на службе. Расследование уголовного дела продолжается.