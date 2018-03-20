Ещё
Высокопоставленный экс-полицейский обвинил коллег в домыслах и догадках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высокопоставленный экс-полицейский обвинил коллег в домыслах и догадках 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
Советский районный суд Орла вынес решение по иску экс-начальника ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району к УМВД России по Орловской области о восстановлении его на службе.
Мужчина не согласился с увольнением. Он заявил, что проведение служебной проверки сопровождалось грубыми нарушениями законодательства, ее заключение основано на субъективных, ничем не доказанных домыслах и догадках.
По версии правоохранителей, экс-начальник подразделения ГИБДД сфальсифицировал протокол о дорожно-транспортном происшествии. В аварию попал его приятель: он врезался на «Тойоте-Хайлакс» в столб на улице Октябрьской в поселке Долгое. Полицейский обсудил с неудачливым водителем его положение, и было составлено постановление, в котором виновником ДТП было обозначено третье лицо, которое к аварии не имело никакого отношения. При этом экс-начальник ОГИБДД на место происшествия не выезжал, освидетельствование водителей не проводил, однако он договаривался с различными лицами о восстановлении повреждённых в ДТП сооружений связи. Привлечение к административной ответственности заведомо невиновного — проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, оценили в полиции. Мужчину уволили и возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
В суде экс-полицейский заявил, что в ходе проведения проверки ему не разъяснялись права и обязанности. Он не знал, что обстоятельства ДТП были сфальсифицированы водителями, а оформил материал с их слов. Исследование с применением полиграфа проводились уже тогда, когда стало известно об «афере» орловцев. В общем, совершение поступка, порочащего честь, не доказано.
Суд посчитал, что полицейский проявил заинтересованность в разрешении конфликта, о чем свидетельствует не только полиграф, но детализация звонков и запись разговоров. Мужчине отказано в восстановлении на службе. Расследование уголовного дела продолжается.
Сообщение Высокопоставленный экс-полицейский обвинил коллег в домыслах и догадках появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле ночью два Renault не поделили перекрёсток В Залегощи КАМАЗ на повороте протаранил ВАЗ В ГИБДД сообщили об изменении графиков экзаменов на права
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко рассказал о страхе России71
Отец Литвиненко назвал убийцу сына131
«Заигрались и влипли»: Захарова о деле Скрипаля23
Россияне приготовились затянуть пояса374
Кто не поздравил Путина и другие события дня52
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение