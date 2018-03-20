Система мониторинга повысит безопасность Лефортовского тоннеля

Система мониторинга в Лефортовском тоннеле, которую установили совсем недавно, позволит повысить уровень его безопасности.

Лефортовский тоннель остается одним из самых аварийных в столице. Ежедневно здесь в среднем происходит по две-три аварии. Сейчас подземный коридор укомплектован всевозможной техникой, которая позволяет следить за состоянием дороги. Тщательный мониторинг позволит инженерам понять, где находятся наиболее опасные участки. Возможно, в будущем в тоннеле появится специальная интеллектуальная система, которая положит конец многочисленным ДТП.

Как мы видим, здесь установлены мониторы, на них сводятся видеокамеры со всех тоннелей. Расстояние между камерами 70 метров — это нужно для того, чтобы исключить между видеокамерами слепые зоны.

В тоннеле усилили меры безопасности, чтобы уменьшить количество аварий. Ограниченная скорость движения была снижена до 60 километров в час. Ддвижение одностороннее — три полосы движения в северном направлении, и четыре — в южном. Комплекс оборудован 350 камерами, установленными через каждые 70 метров. Информация с камер сводится на мониторы в диспетчерскую, где круглосуточно дежурят пять человек.