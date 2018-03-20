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В Орске в результате столкновения с Volvo пострадал водитель газели
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В Орске в результате столкновения с Volvo пострадал водитель газели 

ProOren 6 часов назад
Фото: ProOren
Происшествие произошло вечером 20 марта на объездной дороге Орска. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По оперативным данным, водитель легкового автомобиля Volvo 1989 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он двигался в сторону поселка Мостострой со стороны Новотроицкого шоссе. В результате легковой автомобиль столкнулся с грузовой ГАЗелью. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Сам водитель грузовой газели обращался за медицинской помощью в лечебное учреждение.
В настоящее время полицейские Орска проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.
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