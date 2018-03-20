В Орске в результате столкновения с Volvo пострадал водитель газели

Происшествие произошло вечером 20 марта на объездной дороге Орска . Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По оперативным данным, водитель легкового автомобиля Volvo 1989 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Он двигался в сторону поселка Мостострой со стороны Новотроицкого шоссе. В результате легковой автомобиль столкнулся с грузовой ГАЗелью. Оба автомобиля получили серьезные механические повреждения. Сам водитель грузовой газели обращался за медицинской помощью в лечебное учреждение.

В настоящее время полицейские Орска проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет вынесено процессуальное решение.