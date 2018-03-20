Под весом грузовика под землю ушла дорога на Полтавской в Новосибирске

Вечером 20 марта между домами №35 и №21 по улице Полтавской под весом грузового автомобиля произошёл обвал грунта.

«Как только [автомобиль] заехал, под ним сразу грунт провалился, — пояснил корреспонденту НГС очевидец инцидента. — И из-за автомобиля сразу пар пошёл. У [грузовика] сзади отбойник, и он этим отбойником сел на поребрик, так бы он ещё глубже провалился».

По словам местных жителей, на место происшествия прибыли аварийные службы, которые огородили опасный участок лентой, в настоящее время специалисты осматривают грунт.