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Под весом грузовика под землю ушла дорога на Полтавской в Новосибирске
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Под весом грузовика под землю ушла дорога на Полтавской в Новосибирске 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 20 марта между домами №35 и №21 по улице Полтавской под весом грузового автомобиля произошёл обвал грунта.
«Как только [автомобиль] заехал, под ним сразу грунт провалился, — пояснил корреспонденту НГС очевидец инцидента. — И из-за автомобиля сразу пар пошёл. У [грузовика] сзади отбойник, и он этим отбойником сел на поребрик, так бы он ещё глубже провалился».
По словам местных жителей, на место происшествия прибыли аварийные службы, которые огородили опасный участок лентой, в настоящее время специалисты осматривают грунт.
В прошлом году в Новосибирске возле детского сада № 480 обвалился тротуар, который ведёт к одному из входов в здание.
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