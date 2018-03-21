На Кубани двое автоспортсменов погибли, отравившись выхлопными газами 

Инцидент произошел 16 марта в станице Рязанской, сообщают «Огни Кавказа» со ссылкой на Белореченский межрайонный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По данным следствия, двое местных жителей 1985-го и 1987 годов рождения готовились к гонкам по бездорожью на автомобиле «Нива» и при форсировании водоема глубиной около метра застряли. Они стали давить педаль газа, чтобы выбраться. Подъехавшие через несколько минут коллеги нашли мужчин уже без сознания. После того, как машину разобрали, стало известно — в выхлопную трубу попало большое количество воды, которую не смогли выдавить отработанные газы. В итоге под большим напором выхлопные газы попали в салон машины, спортсмены отравились ими. Пострадавших госпитализировали, но врачи не смогли их спасти.