Мужчина погиб под колёсами грузового автомобиля в Новосибирске

Вечером 20 марта, недалеко от остановки «Прибрежный переулок» грузовик насмерть сбил мужчину, который шёл по проезжей части.

«Грузовым автомобилем МАЗ сбит мужчина, переходивший проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — От полученных травм скончался на месте пешеход». В ведомстве уточнили, что личность погибшего пока не установлена.

«Водитель 1967 года рождения двигался по Бердскому шоссе со стороны разъезда Иня в сторону Матвеевки, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. — На проезжую часть вне зоны пешеходного перехода выбежал мужчина примерно 40-45 лет. Водитель среагировал, но оставить автомобиль не успел».

Новосибирская автоинспекция продолжает водителя, который сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина в начале марта.