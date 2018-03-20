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Мужчина погиб под колёсами грузового автомобиля в Новосибирске
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Мужчина погиб под колёсами грузового автомобиля в Новосибирске 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Вечером 20 марта, недалеко от остановки «Прибрежный переулок» грузовик насмерть сбил мужчину, который шёл по проезжей части.
«Грузовым автомобилем МАЗ сбит мужчина, переходивший проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — От полученных травм скончался на месте пешеход». В ведомстве уточнили, что личность погибшего пока не установлена.
«Водитель 1967 года рождения двигался по Бердскому шоссе со стороны разъезда Иня в сторону Матвеевки, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. — На проезжую часть вне зоны пешеходного перехода выбежал мужчина примерно 40-45 лет. Водитель среагировал, но оставить автомобиль не успел».
Новосибирская автоинспекция продолжает водителя, который сбил 15-летнюю девочку на улице Ватутина в начале марта.
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