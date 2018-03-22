Верховный Суд разрешил ГИБДД останавливать машины вне стационарных постов

Вступило в силу соответствующее решение Верховного суда. Это право сотрудников ГИБДД раньше оспаривалось гражданином РФ . Право сотрудников Госавтоинспекции останавливать автомобили для проверки документов водителей вне стационарных постов официально признано законным благодаря решению Верховного суда РФ. Такая возможность предусмотрена в подпункте 84.13 обновлённого административного регламента МВД по надзору за дорожным движением.

Прежний регламент, который действовал с 2009 года, разрешал проверять документы у водителей только на стационарных постах ДПС. Для этого было несколько причин, в их числе деятельность мошенников, переодевавшихся в полицейскую форму, а также отсутствие у инспекторов ГИБДД современных гаджетов, позволяющих проверять документы водителей.

Как отметили в « Российской газете », мошенников на дорогах уже меньше (стоит надеяться, что теперь они снова не активизируются), благодаря технологиям работа инспекторов стала проще, стационарные посты ДПС постепенно уходят в прошлое, так как, по мнению представителей ГИБДД, выявление нарушителей на дорогах более эффективно. Ранее портал «Карельские Вести» сообщал о том, что норму о праве «гаишников» останавливать машины для проверки документов вне стационарных постов решил оспорить гражданин РФ. Он обратился с иском в Верховный суд, так как считает, что этот пункт нарушает право россиян на участие в дорожном движении без установления необоснованных ограничений со стороны органов власти. Помимо этого он опасается злоупотреблений со стороны инспекторов ГАИ, то есть роста коррупции. Верховный суд рассмотрел иск, изучил доводы представителей МВД и Минюста , после чего сделал вывод о том, что административный регламент утверждён уполномоченным органом и не противоречит нормативным правовым актам, которые имеют большую юридическую силу: законам «О безопасности дорожного движения» и «О полиции». Согласно решению ВС, остановка сотрудниками ГИБДД водителей для проверки документов не относится к порядку административного задержания, как мере обеспечения производства по делу. В результате инспекторы теперь на законных основаниях могут останавливать машины для проверки документов в любом месте.

Напомним, обновлённая версия регламента также содержит норму о том, что инспекторам ГАИ нельзя останавливать судей-нарушителей. Причины наличия такого пункта ранее объяснили в МВД. Оказалось, что более ранняя версия документа противоречила нормам закона «О статусе судей».

По материалам: www.kolesa.ru