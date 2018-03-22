Полиция опубликовала видео смертельной аварии с беспилотником Uber

Полицейское управление города Темпе опубликовало на своей официальной странице в Twitter видео с беспилотником Uber, который сбил женщину. В результате инцидента последняя скончалась в больнице.

В ролике видно, что в машине активирован режим автономного управления, так как водитель-испытатель не взаимодействует с органами управления. На видео показано также, что женщина переходила дорогу в плохо освещенном месте и вне пешеходного перехода.

Этот случай стал первым в США , когда прототип автомобиля с системой автономного управления насмерть сбил человека.

После случившегося компания Uber остановила тесты беспилотников на дорогах общего пользования, которые проводились в Торонто, Фениксе, Питтсбурге Сан-Франциско . В компании отметили также, что готовы полностью содействовать расследованию и выразили соболезнования семье погибшей.

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