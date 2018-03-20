Первая смерть под колесами самоуправляемой машины Uber

Штат Аризона, поздний вечер воскресенья, коттеджный район. Самоуправляемый электрокар Uber проходит тестирование под контролем водителя-наблюдателя. По тротуару идет женщина средних лет с велосипедом. Внезапно она начинает переходить дорогу — автономная машина компании Uber , ехавшая со скоростью около 65 километров в час, не успевает даже начать торможение. Водитель — тем более не успевает среагировать. Что произошло и повлияет ли инцидент на развитие автороботов?

Максим Кадаков: Погибшая, предположительно, была бездомной и переходила проезжую часть в неположенном месте. Видимо, не услышала жужжание электродвигателя, которое куда тише звука двигателя внутреннего сгорания. Итог: очередной скандал вокруг Uber, приостановленные испытания автороботов и сомнительная историческая веха — 18 марта, день гибели первого человека под колесами самоуправляемого автомобиля. Продолжает главный редактор журнала «За рулем»

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «В краткосрочной перспективе вся эта история, конечно, подмочит репутацию самоуправляемых автомобилей. Но, если смотреть вдаль, к сожалению, хайп задавит эту трагедию, все пойдет и дальше — прогресс, развитие, технологии. Я думаю, что это не последняя жертва, увы, потому что далеко еще до того дня, когда технологии нам действительно позволят ехать с помощью одного нажатия кнопки из точки А в точку Б. И тут люди должны понимать, что это пока еще отдаленная перспектива. Когда человек садится за руль автомобиля, у которого есть задатки автопилота, то всю ответственность за происходящее, согласно Венской и Женевской конвенциям о дорожном движении, несет водитель».

Разработка самоуправляемых автомобилей идет полным ходом — в той или иной степени над технологией работают не только IT-гиганты вроде Alphabet или Apple , но и едва ли не все крупные игроки традиционного автопрома. При этом пока, несмотря на растущее число тестируемых автомобилей, инциденты по вине робота происходят впечатляюще редко. Хотя абсолютной безопасности не бывает, отмечает заместитель главного редактора журнала «Компания», координатор Ассоциации футурологов Константин Фрумкин.

Константин Фрумкин заместитель главного редактора журнала «Компания», координатор Ассоциации футурологов «Автомобилей будет все больше, а значит, будет больше сбоев. По вине пешехода, по вине несовершенства программного обеспечения, по вине стечения каких-то обстоятельств. Абсолютно безопасной техники не бывает, люди гибнут на велосипедах. Это событие является сенсацией для широкой публики, а для специалистов, разумеется, интересна статистика. То есть, если мы создаем автономную технику, надо понять, какой мы, вообще говоря, имеем выигрыш по сравнению с обычной техникой. Вроде бы среди предполагаемых преимуществ, которые нам обещают, будет безопасность. Но насколько она будет безопаснее — речь пойдет не об отдельных случаях, а о количестве случаев на 100 000 автомобилей, предположим, в течение года».

Многие разработчики держит свою статистику аварий в секрете, но некоторые данные публикуются. Например, на конец 2016 года самоуправляемые авто компании Waymo (дочки Alphabet) в сумме проехали по публичным дорогам более 2 млн километров. За эту дистанцию автомобили попадали в мелкие аварии 18 раз, при этом все кроме одной аварии случились не по вине робота.