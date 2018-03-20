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Под Волгоградом лопнувшая труба собрала пробку из десятка фур
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Над Су-57 нависла угроза

Под Волгоградом лопнувшая труба собрала пробку из десятка фур 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Лопнувшая труба, которая вторые сутки заливает промзону поселка Ерзовка Волгоградской области, грозит настоящим транспортным коллапсом. По словам очевидцев, на льду затормозили больше 30 фур.
— Водители большегрузов застряли в промышленной зоне. С одной стороны проезд закрыла застрявшая фура. В низине развернуло еще одну машину, — рассказывает очевидец Никита Скороспехов. — Из-за морозца лед вырос на 10–15 сантиметров. На помощь к забуксовавшим водителям приехал трактор, который собирают на соседнем предприятии.
По словам очевидцев, проскочить по льду пытаются и самые экстремальные водители легковушек.
— На моих глазах на этом катке маневрировали не меньше пяти автомобилистов, — вспоминает Никита Скороспехов. — Остальные объезжают этот опасный участок по полям. Коммунальщиков, которые бы приехали заделать трубу, пока не видно.
V1.ru пытается узнать, когда будет отремонтирована труба, устроившая большой переполох среди автомобилистов.
Сегодня волгоградские спасатели объявили о надвигающихся на регион катаклизмах. Сотрудники МЧС предупредили водителей о сильных снегопадах вперемешку с дождем, которые могут обрушиться на Волгоградскую область уже сегодня вечером.
— Оперативные группы МЧС круглые сутки мониторят ситуацию на трассах. В готовность приведены все мобильные пункты обогрева, — сообщают в МЧС. — В этих пунктах имеется всё необходимое, чтобы водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию, смогли обратиться за помощью, переждать непогоду, обогреться и зарядить мобильные устройства.
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