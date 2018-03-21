Под Волгоградом ледяная дорога второй день подряд кошмарит водителей фур

— Вчера из-за одной засевшей машины, которую пытался вытянуть трактор, своей очереди ждали не меньше 30 фур, — рассказывает очевидец Никита Скороспехов. — Сегодня наледи на дороге в промышленной зоне стало еще больше, и трактору приходится работать в режиме нон-стоп. За сегодняшний день он успел вытащить несколько увязших в торосах фур.

По словам очевидцев, помочь заледеневшей дороге может или тяжелая артиллерия, или долгожданная оттепель.

— Пару дней назад в промышленной зоне прорвало трубу. Вода заливала эту дорогу больше суток, — продолжает Никита Скороспехов. — Коммунальщиков мы не видели ни вчера, ни сегодня. Видимо, они с таким же трепетом, как и застрявшие водители, ждут прихода весны.