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Под Волгоградом ледяная дорога второй день подряд кошмарит водителей фур
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Под Волгоградом ледяная дорога второй день подряд кошмарит водителей фур 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Покрывшаяся коркой льда дорога в поселке Ерзовка Волгоградской области второй день «засасывает» фуры и собирает длинные пробки.
— Вчера из-за одной засевшей машины, которую пытался вытянуть трактор, своей очереди ждали не меньше 30 фур, — рассказывает очевидец Никита Скороспехов. — Сегодня наледи на дороге в промышленной зоне стало еще больше, и трактору приходится работать в режиме нон-стоп. За сегодняшний день он успел вытащить несколько увязших в торосах фур.
По словам очевидцев, помочь заледеневшей дороге может или тяжелая артиллерия, или долгожданная оттепель.
— Пару дней назад в промышленной зоне прорвало трубу. Вода заливала эту дорогу больше суток, — продолжает Никита Скороспехов. — Коммунальщиков мы не видели ни вчера, ни сегодня. Видимо, они с таким же трепетом, как и застрявшие водители, ждут прихода весны.
Сегодня сотрудники МЧС решили спасти от толстого слоя льда дорогу от Третьей Продольной до поселка Селезневка в Тракторозаводском районе. На выручку автомобилям, которые рвут днище в глубоких колеях, отправили тягач БАТ-М.
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