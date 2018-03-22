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На северо-западе столицы прошло мероприятие «Пешеходный переход»
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На северо-западе столицы прошло мероприятие «Пешеходный переход» 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Для пресечения нарушений со стороны пешеходов и снижения числа ДТП с их участием на МКАД в СЗАО прошло профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».
Как напомнили в СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве, дорогу следует переходить в предназначенных местах: для этого на МКАД оборудованы надземные переходы. Ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих обзор водителю и пешеходу: стоящих автомобилей или автобусов, ограждений и прочих предметов.
Согласно КоАП РФ, штраф за любое нарушение ПДД для пешехода составляет 500 рублей. (ср)
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