На северо-западе столицы прошло мероприятие «Пешеходный переход»

Для пресечения нарушений со стороны пешеходов и снижения числа ДТП с их участием на МКАД в СЗАО прошло профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Как напомнили в СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве , дорогу следует переходить в предназначенных местах: для этого на МКАД оборудованы надземные переходы. Ни в коем случае нельзя выходить на проезжую часть из-за предметов, ограничивающих обзор водителю и пешеходу: стоящих автомобилей или автобусов, ограждений и прочих предметов.

Согласно КоАП РФ, штраф за любое нарушение ПДД для пешехода составляет 500 рублей. (ср)