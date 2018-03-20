Адвокат: У нарушителей ПДД надо отбирать права и машину

Госдуме предлагают запретить управлять автомобилем фигурантам уголовных дел, которые связаны с нарушением правил дорожного движения. Поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ рекомендовал принять комитет нижней палаты парламента по госстроительству. Ограничение при этом должен налагать суд по ходатайству следствия, а права на вождение будут изымать и хранить в материалах дела.

В эфире НСН адвокат Людмила Айвар заявила, что необходимо не только лишать права управления автомобилем, но и временно изымать машину у собственника, по вине которого погибли или пострадали люди, чтобы предотвратить новые жертвы.

«Если возбуждено уголовное дело по факту ДТП, значит, есть, как минимум, один труп. Процесс рассмотрения дела может занять достаточно длительный промежуток времени. Если человек находится на свободе в это время, то, управляя автомобилем, может еще кому-нибудь причинить вред здоровью. Я абсолютно разделяю эту инициативу, считают, что это совершенно правильно. Более того, транспортное средство можно временно изымать у собственника как вещественное доказательство и помещать его на штрафстоянку или служебную стоянку того органа, который проводит предварительное следствие. Это забота о жизни и здоровье других граждан, которые могут стать жертвой такого нерадивого водителя», — считает адвокат.

Экс-глава ГИБДД : «Неприкосновенность» пьяных судей за рулем — выдумка журналистов Вернуть транспортное средство собственник сможет, если по итогам рассмотрения уголовного дела не будет признан виновным в рамках мер реабилитации, уточнила Айвар. «Предусмотрены компенсаторные меры для возмещения вреда и восстановление прав лица, которые были нарушены в течение определенного времени. Ему также могут выплатить компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности», — добавила правозащитница.