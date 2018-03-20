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Власти Москвы опровергли информацию о коммунальной аварии в Измайлово
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Власти Москвы опровергли информацию о коммунальной аварии в Измайлово 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва центр
Информация о коммунальной аварии в Измайлово не соответствует действительности, на ул. 3-я Прядильная проводятся технологические мероприятия по замене задвижки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.
«На ул. 3-я Прядильная, д. 15А в тепловом пункте проводятся технологические мероприятия по замене задвижки. Это никак не отразится на подаче тепла в дома. На месте проведения работ возможно парение», — сказали в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе, информация о коммунальной аварии в Измайлово появилась ранее в интернете.
Агентство «Москва»: последние новости
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 Ещё 5 источников 
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