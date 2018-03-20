Власти Москвы опровергли информацию о коммунальной аварии в Измайлово

Информация о коммунальной аварии в Измайлово не соответствует действительности, на ул. 3-я Прядильная проводятся технологические мероприятия по замене задвижки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«На ул. 3-я Прядильная, д. 15А в тепловом пункте проводятся технологические мероприятия по замене задвижки. Это никак не отразится на подаче тепла в дома. На месте проведения работ возможно парение», — сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе, информация о коммунальной аварии в Измайлово появилась ранее в интернете.