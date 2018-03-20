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Челябинец год спорит с врачами и чиновниками, которые не увидели у него перелом позвоночника
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Над Су-57 нависла угроза

Челябинец год спорит с врачами и чиновниками, которые не увидели у него перелом позвоночника 

Авторадио 1 час назад
Дальнобойщик не может доказать, что получил тяжелую травму в результате ДТП во время служебной командировки на север. Врачи отказываются принимать заключения частных клиник, которые диагностировали перелом позвоночника. В госполиклинике медики настаивая на том, что у мужчины, который практический перестал ходить, всего лишь остеохондроз. Причем сделали это врачи «вслепую» без рентгена. В челябинском отделении фонда социального страхования сообщили, что ДТП, в котором пострадал водитель большегруза, признано несчастным случаем на производстве и челябинец имеет право на страховку.
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