Восточная часть КАД встала в девятикилометровой пробке

Утро для многих водителей на кольцевой автодороге вокруг Петербурга оказалось очень тесным и плотным. Как сообщают автолюбители и сервис «Яндекс. Пробки», на востоке КАД образовался длинный затор.

Так, на внутреннем кольце КАД образовалась 9-километровая пробка, которая из-за двойной аварии растянулась от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Согласно «Яндекс. Пробкам» водители, которые утром поехали по КАД, могут опоздать на работу на полчаса, так как движение очень плотное, а пробка оценивается в 7 баллов.

Судя по комментариям, которые оставляют водители, одно из ДТП случилось при попытке обгона по обочине. Второе — в среднем ряду движения.