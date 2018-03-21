Ещё
Восточная часть КАД встала в девятикилометровой пробке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Восточная часть КАД встала в девятикилометровой пробке 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Утро для многих водителей на кольцевой автодороге вокруг Петербурга оказалось очень тесным и плотным. Как сообщают автолюбители и сервис «Яндекс. Пробки», на востоке КАД образовался длинный затор.
Так, на внутреннем кольце КАД образовалась 9-километровая пробка, которая из-за двойной аварии растянулась от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Согласно «Яндекс. Пробкам» водители, которые утром поехали по КАД, могут опоздать на работу на полчаса, так как движение очень плотное, а пробка оценивается в 7 баллов.
Судя по комментариям, которые оставляют водители, одно из ДТП случилось при попытке обгона по обочине. Второе — в среднем ряду движения.
Ivyborg.ru: последние новости
Очевидцы: Неизвестные расстреляли из автомата наряд ГАИ в Петербурге В редакцию ivbg.ru приехал грузовик Житель Петербурга заявил об угоне своей машины, так как не смог найти её в сугробе
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию227
Как Путин поступит с Собчак после выборов527
Назван главный итог звонка Трампа Путину221
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье36
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение